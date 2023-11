Parcheggi blu e permessi. Il Comune pensa al rincaro

Parcheggi, aree blu e permessi sosta: la giunta alle prese con la necessità di nuove entrate per finanziare la sua prima manovra di bilancio. Sono giornate febbrili quelle che si prospettano da qui a Natale per il sindaco Silvetti e la sua squadra di governo, in particolare il titolare del bilancio Giovanni Zinni.

Prima, entro mercoledì prossimo, il terzo ritocco all’assestamento dei conti per coprire i costi dell’ennesimo caro-bollette e dei Grandi Eventi natalizi; dal 4 dicembre via alla discussione e al confronto sul bilancio di previsione.

Tra le opzioni che la giunta sta discutendo c’è quella, sempre più concreta, del via libera all’aumento delle tariffe della sosta. Secondo quanto ci è stato possibile approfondire – il confronto è ovviamente in atto -, l’aumento della sosta per le aree blu, quelle gestite col sistema dei parchimetri dovrebbe toccare fino a un massimo di 20 centesimi nelle zone più centrali. Al vaglio anche l’ipotesi di un ritocco dei permessi sosta per i residenti delle varie zone della città. Indicativamente l’aumento dovrebbe essere unico e aggirarsi attorno a un massimo di 10 euro per la prima macchina, mentre per i possessori di due o più veicoli il rincaro sarebbe più consistente. È bene ricordare che la tariffa annuale del permesso sosta a nucleo familiare per la prima macchina è di 33 euro, 55 euro per il secondo veicolo e 176 dal terzo in avanti; tariffe che sono rimaste invariate nell’ultima legislatura, dal 2018 al 2023. Alla luce del cambio di giunta e della necessità di coprire le uscite pianificate in sede di bilancio previsionale, l’ipotesi di questi aumenti è molto concreta, ma non è detto che alla fine l’esecutivo non riesca a reperire altre fonti di finanziamento. Il primo a parlare dell’ipotesi di un rincaro della sosta era stato, alcuni mesi fa, Stefano Tombolini, assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni, senza dimenticare i fronti dei servizi sociali e appunto dei Grandi Eventi legati alla cultura. Il pacchetto definitivo legato alla sessione di bilancio preventivo che dovrebbe approdare in consiglio per la discussione e l’approvazione il 21 dicembre prossimo. Mercoledì prossimo invece tocca alla ‘manovrina ter’, sempre in consiglio comunale.