Parcheggi, è un dramma. Tolti spazi anche alle moto. Il film è il colpo di grazia

La sosta in centro simile a una spirale vorticosa verso l’oblio. Per le auto, ma adesso anche le due ruote, si apre una fase di assoluta emergenza. Tra cantieri edili, divieti di sosta per eventi, spazi presi e consegnati al commercio per dehors e tavoli all’aperto, inizia a essere messa in dubbio la possibilità di modificare i permessi sosta. Via Palestro, corso Stamira, via Carducci, piazza della Repubblica sono le emergenze attuali di una situazione a dir poco surreale.

Ecco il viaggio che abbiamo fatto nelle zone interessate dal problema. Come in un girone dantesco, i residenti e gli operatori che gravitano nel cuore del capoluogo stanno vivendo un presente da incubo e un futuro in cui le cose possono ancora peggiorare.

Se fino a ieri i disagi riguardavano esclusivamente gli automobilisti, ripetiamo tra chi vive e chi opera in centro, adesso con l’arrivo della bella stagione si apre una vera e propria caccia al parcheggio anche per motorini, scooter e moto. Andiamo con ordine partendo proprio dalle due ruote, l’ultima emergenza in ordine di tempo. Praticamente in contemporanea si sono attivati o si stanno attivando ben tre cantieri che di fatto azzereranno qualcosa come 80-90 stalli; un colpo duro per che usa lo scooter e la moto per muoversi a cui, almeno stando dalle comunicazione, l’amministrazione comunale non ha trovato alcun tipo di alternativa. Nella parte bassa di corso Stamira, vicino all’incrocio con via Astagno, ben 20 posti per le due ruote saranno tolti per almeno un paio di mesi a causa della necessità di quello spazio per il cantiere edile allestito per il futuro hotel 5 stelle nel palazzo del Mutilato. Posti fondamentali per chi lavora negli uffici della zona, tra studi professionali, banche e così via. Altro cantiere attivato al palazzo del Rettorato in grado di ‘mangiare’ sia posti auto che per le due ruote. I lavori hanno richiesto l’uso di via Villafranca, la viuzza chiusa al traffico da anni che collega via Palestro a piazza Roma; lì il ristorante Zenzero aveva messo i tavolini all’aperto, ma per un lungo periodo li dovrà spostare proprio su via Palestro dove è stata realizzata una pedana: ironia della sorte proprio su altri 20 stalli per gli scooter, non riprogrammati nei pressi. In piazza della Repubblica la prossima settimana inizia l’opera di restyling e quindi le decine di moto e motorini non potranno più essere lasciati in quello spazio strategico.

Anche qui si è parlato dei taxi, della sosta veloce, dei disabili, ma per le due ruote nessuna notizia. Per le auto la situazione è davvero drammatica soprattutto nella zona di via Palestro dove il cantiere per l’ex palazzo di vetro da più di un anno ha tolto una dozzina di posti; i lavori al Rettorato, partiti di recente, hanno mangiato un’altra decina di stalli blu. A questi, sempre in via Palestro, non bisogna dimenticare di aggiungere i cinque stalli per la sosta anche residenti occupati da un bar e un ristorante (quest’ultimo riaperto da un mese dopo essere stato chiuso per quasi un anno, senza che quei posti potessero essere usati dai residenti o per la sosta a pagamento). L’ultimo colpo a quella zona, proprio in questi giorni, sono i nuovi divieti di sosta tra via Palestro, via Marsala, via Carducci e altre a causa della produzioni cinematografiche.

Stavolta tocca al film ‘La bambina di Chernobyl’ a chiedere spazi di sosta per i mezzi della produzione senza che vengano trovate soluzioni alternative, in particolare per i residenti costretti h24 a giri infernali per trovare un parcheggio. Residenti e lavoratori che ieri pomeriggio ancora non sapevano cosa fare, titubanti anche sulle indicazioni non proprio limpide sui cartelli. In attesa di soluzioni pratiche e concrete per la sosta forse l’amministrazione comunale dovrebbe sospendere l’obbligo del pagamento del permesso residenti in centro.