Parcheggi a Portonovo, dimezzati i posti per disabili

Portonovo (Ancona), 5 maggio 2025 – Via alla stagione estiva a Portonovo e subito un bel taglio ai posti auto riservati alle persone con disabilità. Il Carlino ieri ha raccolto una segnalazione e poi l’ha approfondita, arrivando alla conclusione che rispetto allo scorso anno soprattutto nel parcheggio ‘Lago Grande’, per intenderci quello della zona del Molo, c’è stata una netta riduzione dei posti auto per disabili. Stando a quanto siamo riusciti a ricostruire si tratta di 12 posti riservati scesi quest’anno esattamente della metà, quindi 6.

Gli stalli gialli persi, fino allo scorso anno dedicati a chi è in difficoltà, sono ovviamente stati recuperati come stalli blu a pagamento per la ricca sosta estiva nella baia.

Parcheggi a Portonovo: le tariffe

Ricordiamo che ogni stallo in alta stagione ha queste tariffe: mezza giornata 5 euro, giornata intera 11 euro e tariffa oraria 1,50 euro (basta stagione – maggio, giugno e settembre - 5 euro giornaliero e 0,80 euro la tariffa oraria).

Paradossalmente nei due mesi di alta stagione, luglio e agosto, ogni posto occupato giornalmente garantirebbe 660 euro. Oltre ai 6 posti tagliati nell’area ‘Lago Grande’ ce n’è un settimo eliminato al parcheggio ‘La Torre’.

Nella segnalazione giunta in redazione c’era il supporto delle immagini dei posti tagliati. Resta da capire se la decisione presa sin dal primo giorno di attivazione della sosta a pagamento a Portonovo, giovedì primo maggio, sia stata voluta dal Comune o da Ancona Servizi, società comunque partecipata al 100% del Comune stesso.