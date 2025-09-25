Parcheggiato su una barella. Scatta l’esposto in Procura

Finisce in pronto soccorso per forti dolori alla schiena e a una gamba che gli impedivano di stare in piedi e tanto meno seduto e dopo le prime terapie si ritrova confinato su una barella, nel corridoio, con l’aria condizionata a palla e con una infermiera che voleva metterlo su una sedia a rotelle.

Protagonista un avvocato, Roberto Marini, 61 anni, anconetano, che dopo quella giornata surreale ha deciso di presentare un esposto in Procura indirizzandolo anche al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, all’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, al direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Torrette Armando Gozzini al direttore sanitario Claudio Martini e alla dirigente del pronto soccorso Susanna Contucci. "Non ce l’ho con il personale che lavora lì – precisa Marini – si danno tutti un gran da fare. E’ vergognoso trovare un pronto soccorso di un ospedale regionale, di cui ci si vanta essere una eccellenza, come l’ho trovato io e tanti altri pazienti.

Spero che il mio esposto serva a migliorare il servizio. Non c’erano coperte per ripararsi dall’aria condizionata che usciva proprio sopra di noi con un getto pazzesco, a me hanno tolto una barella dicendomi di attendere in sala d’attesa dove non c’era nemmeno posto per sedersi e dove non potevo assolutamente mettermi in una seduta a 90 gravi per ernie e protrusioni dolorosissime, è stato allucinante. Non ci sono risorse per far fronte a tutto, va restituita la dignità ai pazienti". Marini è finito al pronto soccorso di Torrette il pomeriggio del 9 settembre e l’esposto lo ha depositato ieri in tribunale. "Sono arrivato in ambulanza – racconta - e mi hanno messo su una barella accostata lungo il corridoio. Come me c’erano altri pazienti in attesa che si liberassero dei posti letto in reparto".

Dopo due ore, tra lamenti e urla, un medico ha chiesto informazioni a Marini sulla natura, la localizzazione del dolore e la patologia pregressa e gli ha praticato una terapia lasciandolo in corridoio sulla barella. "Arrivava un freddo terribile – dice l’avvocato - la risposta è stata che non potevano spostarci perché non c’erano atri posti dove potevamo stare. Un ragazzo con problemi a deglutire aveva la coperta tutta sporca e bagnata, ha chiesto di cambiarla ma non ce n’erano altre". Quando la terapia ha fatto effetto Marini si alzato per prendere un po’ di acqua e tornando non ha più trovato la barella. "Ho preferito andare a casa – continua Marini – ho chiesto il trasporto in ambulanza ma mi è stato negato perché deambulavo mi hanno detto".