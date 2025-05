Parcheggiatore abusivo bloccato dalla polizia

Nel corso di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, i carabinieri di Senigallia hanno fermato un 55enne senegalese, risultato sul territorio. Il fermo è avvenuto venerdì mattina, quando i militari lo hanno sorpreso per l’ennesima volta a fare il posteggiatore abusivo nei pressi di un parcheggio di un noto esercizio commerciale del centro città.

L’uomo, già noto ai carabinieri per le pregresse denunce, alla vista della pattuglia ha tentato di allontanarsi. Dai successivi accertamenti è emerso che il 55enne era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal questore di Ancona, che non aveva rispettato. Il questore ha quindi emesso un nuovo decreto di espulsione, poi convalidato nell’udienza davanti al giudice di pace di Ancona. L’uomo è stato pertanto accompagnato all’aeroporto di Bologna per essere imbarcato su un volo diretto in Senegal.

A seguito dei numerosi controlli delle forze dell’ordine, è diminuito notevolmente il numero di parcheggiatori in città, dove ormai da qualche tempo, nel ticket deve essere inserita la targa dell’auto e questo non consente ad un eventuale parcheggiatore abusivo di poter rivendere per poche monete il ticket già utilizzato da altri ma con ancora del tempo disponibile.