Parcheggiatore abusivo multato al Morandi

I controlli della polizia locale nelle zone nevralgiche del centro hanno portato all’individuazione di un altro parcheggiatore abusivo. Nella mattina di giovedì le pattuglie hanno colto sul fatto un uomo di 58 anni, un cittadino senegalese, residente a Mondolfo. Il parcheggiatore è stato sorpreso mentre era intento a far parcheggiare una vettura nel centralissimo piazzale Morandi, a due passi da lungomare Marconi. Un’ area di sosta molto ambita essendo gratuita: una delle zone più frequentate dai turisti, soprattutto nel mese di agosto, ed un comodo punto di appoggio per i pendolari che possono facilmente accedere alla stazione ferroviaria e alla fermata dei bus. L’ uomo si è fatto dare un compenso per il parcheggio, a quel punto gli agenti sono prontamente intervenuti per fermarlo. Trattandosi di un cittadino straniero è arrivata sul posto anche una volante del commissariato per completare la procedura di identificazione.

Al parcheggiatore abusivo è stata comminata la sanzione prevista dal codice della strada, ovvero una multa di 769 euro. La somma percepita per il parcheggio è stata inoltre sequestrata. Sono in corso di accertamento eventuali altre violazioni compiute precedentemente dall’uomo. La recidiva è penale: qualora infatti lo stesso soggetto risultasse già sanzionato per la medesima violazione, si applicherebbe la pena dell’arresto e dell’ammenda. Nel corso della mattina le pattuglie della polizia locale hanno controllato con estrema attenzione i parcheggi più frequentati da turisti e senigalliesi visto il considerevole flusso di persone. Oltre alla presenza dei bagnanti e dei clienti delle attività commerciali del lungomare, tante altre persone si sono recate in centro per passeggiare tra le bancarelle del mercato.

n.s.