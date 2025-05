"Parcheggio alla pineta, progetto da realizzare"

"Il parcheggio alla pineta di via Papa Giovanni XXIII di Camerano è una progettualità non più rinviabile. La mancanza di un’area di sosta adeguata rappresenta ormai da anni un problema concreto, soprattutto per la sicurezza di bambini e famiglie che frequentano quotidianamente il parco". A denunciarlo è Lorenzo Rabini, coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia Camerano. L’area verde è localizzata lungo la strada Provinciale priva di parcheggi che ha sempre rappresentato fonte di preoccupazioni per l’attraversamento dei bambini e delle persone che vogliono recarsi in Pineta.