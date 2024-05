Parcheggio all’ex stazione Marittima: "Disattese le promesse elettorali"

Con l’accordo tra Autorità portuale e amministrazione comunale salta anche il secondo punto dell’accordo firmato dal sindaco Daniele Silvetti con le associazioni ambientaliste cittadine durante la campagna elettorale dell’anno scorso. Il sindaco si era impegnato a dire ‘no’ al Molo Clementino per le grandi navi da crociera e aveva promesso il ripristino della stazione ‘Ancona Marittima’ i cui binari, al contrario, verranno presto smantellati, come sostiene Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città: "Le cose sono due: o Silvetti ha detto due bugie agli elettori per vincere le Comunali oppure ha perso altrettante battaglie e non so quale sia peggio. Non mi stupisce che un politico cambi idea rispetto alle promesse elettorali, ma con quelle promesse disattese lui ha raccolto consensi". Rubini in questi anni si è sempre battuto per riportare la ferrovia fino al porto e in centro. Un anno fa, durante il primo confronto pubblico tra i candidati a sindaco, c’era anche lui con Silvetti, Rubegni (Verdi) e Sparapani (Movimento 5 Stelle), tutti schierati per il recupero della stazione e tutti contro la candidata del centrosinistra, Ida Simonella. Al ballottaggio Silvetti ha poi avuto la meglio sull’ex assessore al bilancio della giunta Mancinelli: "Con i voti guadagnati dall’elettorato di sinistra, d’accordo con il candidato di centrodestra sulla stazione marittima, Silvetti ha vinto le elezioni al ballottaggio. Ora le due retromarce sono un fatto grave, ma alla fine chi ci perde è la città – spiega Rubini – La strategia di un parcheggio in porto e a ridosso del centro non è molto intelligente secondo me, tutte proposte che mettono l’Autorità portuale nella posizione di decidere le sorti dell’ambiente. Più parcheggi e meno ciclabili significa meno sostenibilità, la cui prospettiva è svanita. La vecchia giunta, pur negli errori e nelle idee a volte contrarie al concetto di sinistra, nel vecchio Pums (Piano urbano della mobilitò sostenibile, ndr) aveva previsto di realizzare un’area scambiatrice all’ex scalo Marotti. Una soluzione che aveva più senso, ma che non si sa quale fine abbia fatto". Come anticipato dal Carlino, un gruppo di lavoro misto Comune/Authority sta lavorando ai dettagli da mettere in pratica. Sostanzialmente resta un solo, vero problema da risolvere, ossia l’accessibilità degli automobilisti a un’area di sosta che nei fatti si trova dentro l’area portuale e doganale, a metà strada tra due varchi, quello Da Chio e quello della Repubblica. Per il resto, non ci sono problemi per quanto riguarda i binari che saranno tolti da Rfi non appena la Regione, d’accordo su tutto, comunicherà il via libera. L’area potrebbe contenere tra 120 e 150 posti auto.