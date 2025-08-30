"Parcheggio autobus, quando i servizi igienici per gli studenti?"

"Torno ancora una volta a chiedere, per l’ennesima volta, di realizzare i servizi igienici nel parcheggio scambiatore autobus cittadino". Così il consigliere di opposizione Pino Pariano, che sulla questione, sollevata anche dai cittadini nei mesi scorsi, incalza gli amministratori comunali: "Sta per iniziare un nuovo anno scolastico e quello che continua ad accadere a Fabriano è ridicolo. Per l’ennesima volta chiedo al sindaco Daniela Ghergo come si fa a tenere un parcheggio scambiatore degli autobus privo di servizi igienici? Oramai il parcheggio è in funzione da diversi anni (viene anche utilizzato da diversi pendolari, ndr), ma soprattutto gli studenti continuano a subire disagi, e l’immagine di Fabriano continua a essere lesa. Vogliamo continuare ad accogliere in questo modo i turisti?", aggiunge il consigliere di opposizione in prima linea nel denunciare le criticità nella città della carta, in queste ore messe a dura prova dalle vicissitudini del comparto industriale cartiero.

In questo caso le segnalazioni sarebbero arrivate da studenti, pendolari ma anche turisti. "Se l’amministrazione comunale – è la stoccata finale del consigliere comunale Pino Pariano – non è capace di soddisfare i principali bisogni dei cittadini, come quello di offrire alla collettività i servizi igienici, non vedo come possa trovare delle soluzioni concrete ed efficaci per risollevare le sorti della città della carta".

sa. fe.