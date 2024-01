Parcheggio Birarelli, un cantiere fantasma in mezzo a degrado

Da parcheggio abusivo ai lavori fantasma: il Birarelli diventa un caso. Stenta a partire e a dare risultati l’intervento di manutenzione straordinaria a carico della Soprintendenza ai beni culturali delle Marche nell’area di sosta tra via Birarelli e piazza del Senato, in pieno centro storico. Due mesi fa la Soprintendenza aveva annunciato il via ai lavori chiedendo alle decine di automobilisti di spostare le auto in sosta dentro quell’area da anni in stato di abbandono. Una situazione di degrado che è andata peggiorando senza che nessuno muovesse un dito, dall’amministrazione comunale alla stessa Soprintendenza. Di fatto le auto, a parte un paio di casi, sono state tolte dall’interno del parcheggio, ma dei lavori nessuna traccia. La vegetazione selvaggia la fa da padrona, così come il degrado della strada, ridotta a una pista devastata, e il degrado generale. I mesi passano e nessuno muove un dito.

Intanto per anni l’area è stata usata come parcheggio effettivamente abusivo da tantissimi ‘clienti’: lavoratori della Soprintendenza stessa, residenti e visitatori vi hanno fatto riferimento senza pagare neppure un euro. Questa condizione era stata stigmatizzata nel luglio scorso dall’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, durante un sopralluogo effettuato nell’area del centro storico assieme al sindaco Silvetti, all’assessore al decoro e al verde Berardinelli e a quello del patrimonio Eliantonio. In quell’occasione proprio Tombolini aveva definito l’area un vero e proprio parcheggio abusivo.