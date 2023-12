Parcheggio delle Conce vuoto. Adesso torna la sosta gratuita

Tinteggiati di blu ormai da oltre due anni erano quasi costantemente vuoti: la giunta Fiordelmondo decide di trasformare in bianche le righe. La notizia era nell’aria da diversi mesi ed è stata sollecitata da tempo anche dai commercianti della zona ma ora è ufficiale: la sosta al piazzale delle Conce sarà gratuita. Martedì scorso la giunta comunale ha stabilito di "ripristinare la gratuità della sosta presso il parcheggio delle Conce nelle more di una complessiva rivalutazione dell’articolazione delle aree di sosta a pagamento e del sistema di accessibilità pedonale al centro storico cittadino aggiornando, conseguentemente, l’elenco delle aree di sosta a pagamento, eliminando il settore 6 - parcheggio delle Conce" si legge nell’ordinanza dirigenziale.

I numerosi stalli blu introdotti dalla giunta Bacci alle Conce sono spesso vuoti non solo alle Conce ma anche al viale della Vittoria dove comunque nonostante la sosta a pagamento, è rimasto il fenomeno della sosta selvaggia in doppia fila. Al momento larga parte del viale della Vittoria resta blu anche se l’anno scorso eran stai cancellati alcuni stalli. Malumore tra i residenti del centro storico c‘è anche per gli stalli gialli riservati ai residenti ma spesso occupati da chi non vi abita. Domenica scorsa i vigili urbani hanno elevato multe in piazza Baccio Pontelli, dove pure specie nel finesettimana, la sosta è selvaggia e i residenti non riescono a trovare posti.

sa. fe.