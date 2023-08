Parcheggio rosa occupato Strigliata col rossetto

Era talmente esasperata dall’ennesimo automobilista irrispettoso che ha deciso di mettere mano alla borsetta, estrarre il rossetto e lasciare un messaggio ben chiaro sul lunotto posteriore di quella macchina che occupava un parcheggio rosa. In quel messaggio, a Osimo, è racchiuso un monito attraverso la spiegazione delle tariffe del maxipark e di come sostare senza incorrere in multe o altro: "Dal 7 agosto le mamme in dolce attesa e le famiglie con bambini ringraziano. Il maxiparcheggio è poco più avanti, solo due euro all’ora", si legge in stampatello. Quanto è accaduto l’altro giorno in città è diventato virale, anche dopo il post con lo scatto e il monito pubblicato su Facebook, e rispecchia il malcontento su un comportamento ormai, purtroppo, diventato abitudine. Auto parcheggiate di traverso in piazza del Comune, alcune che occupano due spazi, altre che sostano negli stalli riservati ai portatori di handicap. Sono tanti ancora gli episodi di "sosta selvaggia" che fanno infuriare residenti e non solo del centro storico osimano. Nel giugno scorso in particolare il caso di una macchina sulle strisce pedonali è rimbalzato sui social e ha fatto tanto clamore da ricevere le scuse pubbliche della proprietaria. L’ultimo l’altro ieri, due auto parcheggiate attaccate che occupavano uno stallo e mezzo, subito segnalate ai vigili dai residenti.

Dal 2022 tutti i mezzi esclusivamente elettrici possono sostare gratuitamente al maxiparcheggio. Per quanto riguarda il centro storico, sono ormai strutturali le tariffe dei parcheggi più basse per la sosta veloce, garantendo mezz’ora di sosta gratuita per chi invece deve sostare per più di un’ora. Per i residenti la digitalizzazione del rilascio pass è ormai consolidata: oltre il 70 per cento dei rilasci avviene in modo informatizzato, così come per i rinnovi. Le modalità di pagamento i in centro sono App Easy park e MyCicero, grattini e autoparcometro.

Silvia Santini