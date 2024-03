Parcheggio San Martino. La caserma cade a pezzi

Parcheggio San Martino sì, parcheggio San Martino no: mentre la politica sta cercando di capire il da farsi, dal rudere della vecchia caserma Stamira continuano a staccarsi pezzi, mettendo a ulteriore rischio la stabilità del plesso in avanzato stato di degrado e abbandono. È successo ieri pomeriggio quando alcuni residenti hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti subito sul posto con due mezzi, tra cui un’autoscala. I pompieri, coadiuvati dalla polizia locale, hanno potuto appurare che alcuni coppi del tetto malandato erano crollati all’interno dell’ambiente principale. È stato fatto un controllo per capire se dall’edificio fossero caduti pezzi di muratura esternamente, dunque col rischio di colpire le auto parcheggiate sotto. Alla fine tutto si è risolto senza troppi patemi, ma resta la situazione sinceramente assurda di un’area vincolata dalla soprintendenza su cui l’amministrazione non riesce a prendere una decisione sulla realizzazione o meno del multipiano. Il progetto, emerso dal concorso di idee voluto dalla precedente amministrazione, c’è, ma ci sono dei dubbi sulla sostenibilità economica del piano. Intanto l’edificio è sempre più ammalorato in attesa che la petizione creata dai residenti di via Torrioni produca qualche effetto sulla politica.