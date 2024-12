Parcheggio Stamira, i clienti saranno schedati. Bus navetta dagli Archi

Più che un concerto di Capodanno sembra una riunione pre-bellica della Nato. Mai come stavolta l’aspetto della sicurezza sarà così al centro delle procedure, costringendo gli organizzatori a veri e propri salti mortali. Il nodo centrale del piano sicurezza, progettato in seno di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sarà il parcheggio Pertini, bonificato prima dello show serale. Fino alle 16 il multipiano (che non modificherà le tariffe) sarà aperto regolarmente, poi fino alle 19,30 chiunque entrerà nel parcheggio verrà schedato: passeggeri identificati e veicoli setacciati. Sarà possibile uscire fino alle 21, dopodiché il Pertini sarà off-limits.

Saranno, invece, regolarmente aperti tutti gli altri parcheggi pubblici, compreso quello degli Archi che in più sarà anche gratuito con possibilità di collegarsi a una delle due linee di bus navetta attive dal pomeriggio a dopo le 2 del primo giorno dell’anno. In piazza Pertini sarà in vigore l’ordinanza che vieta l’introduzione nello spazio del concerto di lattine e bottiglie di vetro e plastica e negli esercizi limitrofi non sarà possibile vendere e dunque acquistare bevande con un tasso alcolico superiore ai 5°. Ovviamente in vigore, in piazza ma del resto in tutta la città, anche l’ordinanza di divieto di sparare botti e petardi.

Infine le giostre di piazza Pertini: dovranno smontare entro il 27 dicembre poi dal 3 gennaio fino alla metà del mese chi vorrà potrà rimontare il tutto. Annunciate parecchie defezioni.