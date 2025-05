"Parchi a puntino, una città degna del G20"

Sulla scia del G20 spiagge, Senigallia si prepara alla stagione estiva, grandi manovre su parchi, con investimenti da migliaia di euro, porto, ma anche iniziative eco-friendly. L’obiettivo è quello di terminare gli interventi nella prima settimana di giugno, dal 6 si entra in ‘alta stagione’, vietato farsi trovare impreparati. L’assessore all’ambiente e al porto Elena Campagnolo fa il punto della situazione.

Assessore, come stanno procedendo gli interventi sul verde pubblico?

"Siamo al 4° taglio dell’erba, siamo arrivati anche al taglio delle siepi sul lungomare. Non siamo in ritardo, abbiamo scelto di fare ‘le rifiniture’ all’ultimo, in modo da farci trovare al top all’arrivo dei primi turisti".

Lungomare, parchi, ma anche il prato della Rocca Roveresca…

"Sui parchi abbiamo fatto un investimento importante e altri 100 mila euro saranno messi a bilancio a breve, proprio per intervenire sull’acquisto di attrezzature, sistemazione di quelle vetuste, ma anche per allestire alcuni spazi verdi. Fosforo, in programma in questi giorni, è il primo evento che godrà del nuovo prato della Rocca".

Un interesse particolare è rivolto anche agli amici a quattro zampe…

"Stiamo valutando se effettuare un altro corso per conseguire il patentino che sarà registrato all’anagrafe canina, un’iniziativa rivolta a tutti i proprietari di cani e poi stiamo attendendo che venga installata l’illuminazione negli sgambatoi di Cesano e Marzocca, gli ultimi realizzati. In altri dove mancava abbiamo già provveduto".

Da un po’ di tempo si parla dell’escavo, quando sarà effettuato?

"Dovremmo riuscire a partire i primi di giugno, in modo che possa essere restituito un fondale fruibile anche ad imbarcazione con pescaggio maggiore. Ma sono già stati consegnati ai sodalizi i magazzini a ridosso della darsena turistica che nel 2017 erano stati danneggiati da un incendio. Anche i bagni sono agibili e provvederemo a fare ulteriori interventi di miglioria".

In vista dell’estate, sono previsti interventi di disinfestazione?

"Certamente, intanto siamo già partiti con la distribuzione dell’antilarve che può essere ritirato negli uffici, ma stiamo valutando di renderlo disponibile anche in altre sedi".

Si parla anche di una città sempre più ecofriendly

"Presto in strutture e stabilimenti balneari saranno resi disponibili posaceneri ecosostenibili, inoltre, il 6 giugno al Foro Annonario è in programma un evento rivolto ai bambini per sensibilizzarli sulla raccolta differenziata e proseguiremo con tutte le iniziative già avviate oltre ad inserirne delle altre".