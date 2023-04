"Parchi, attrezzature per l’attività fisica"

"Individuare degli spazi di verde pubblico, sia in città che nelle frazioni, dove poter posizionare attrezzature per svolgere attività sportiva per esercizi fisici all’aperto". A chiedere di realizzare delle "palestre a cielo aperto" il consigliere comunale Pino Pariano che rimarca: "Tante persone che praticano sport all’aperto evidenziano la mancanza di spazi pubblici riservati alla pratica sportiva con appositi attrezzi. Si tratta di un piccolo investimento che potrebbe però comportare tantissimi vantaggi, incentivando le pratiche sportive e la fruizione degli spazi pubblici, con ovvi vantaggi anche per i tanti cittadini che non possono permettersi il costo di un abbonamento in palestra. Soprattutto in un periodo di crisi economica come quello attuale, credo sia importante dare possibilità a chiunque di praticare sport senza dover attingere a risorse economiche. Inoltre – continua Pariano - queste strutture andrebbero incentivate perché hanno una molteplice valenza: ci sono benefici per chi le utilizza, sia dal punto di vista salutare che sociale, e ci sono benefici per le zone dove sorgono, dal punto di vista del decoro. sa. fe.