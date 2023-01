"Parchi, cambia la legge ma è l’ambiente che conta"

Esprimono pessimismo e amarezza, i due ex presidenti dell’Ente parco del Conero Lanfranco Giacchetti e Gilberto Stacchiotti sull’ultimo intervento legislativo. "L’ennesimo intervento legislativo di fine anno ha introdotto importanti modifiche nella gestione delle aree protette marchigiane, con la nascita di un nuovo Ente per il parco regionale della gola della Rossa e Frasassi ed una maggiore rappresentanza della stessa Regione Marche nei singoli consigli direttivi. Tuttavia, l’attenzione della politica marchigiana è stata sinora limitata alle rappresentanze e alla compressione dei costi di gestione, innescando un continuo contenzioso alla ricerca di equilibri condivisi ed una perdurante asfissia finanziaria degli Enti parco".

L’hanno scritto nell’incipit di una lunga lettera arrivata con l’inizio dell’anno nuovo. "Da anni si auspica una riforma del settore che possa meglio adattarsi ai principi ispiratori della legge quadro nazionale 39491, esprimere una maggiore sinergia con le realtà territoriali (il mondo ambientalista, scientifico, agricolo e dei portatori d’interessi), garantire una gestione efficace e moderna perché davvero i parchi e tutto il sistema della tutela ambientale sappiano svolgere un ruolo da protagonisti nello sviluppo sostenibile e nella diffusione delle buone pratiche – continuano -. Un direttivo con tre consiglieri della Regione Marche, seppure espressione del diverso peso economico regionale rispetto ai Comuni, non sembra risolvere questioni pendenti quanto piuttosto inasprire il dibattito sul futuro dei parchi.

Prima o insieme alla volontà di un maggior presidio nei singoli Enti sarebbe senz’altro utile che la Regione Marche si dotasse di una struttura robusta di supporto alle aree protette, atteso che la chiusura dell’Ufficio parchi e la fuoriuscita dei referenti storici hanno creato un diverso contesto organizzativo-funzionale che non facilita il lavoro e la progettualità del territorio". Il sistema di natura protetta sarebbe ancora incompleto per l’esclusione di importanti aree naturalistiche (monti Catria e Nerone, Valleremita, Alpe della Luna ed altre) mentre le proposte di aree marine protette restano ignorate. "Tuttavia, al recente provvedimento legislativo va riconosciuto il merito di aver scoperchiato una vecchia questione: i Comuni destinano ai parchi risorse irrisorie dei propri bilanci salvo però reclamarne il controllo.

Nel bilancio dell’ente parco del Conero, ad esempio, il contributo dei quattro Comuni assomma complessivamente ad appena 34mila euro (corrispondente a circa il 4 per cento delle entrate dell’Ente). La questione principale torna così alla solidità finanziaria ed organizzativa dei parchi, alla garanzia di risorse certe e adeguate, alla condivisione di strategie politiche ed obiettivi lungimiranti. Il futuro del sistema regionale delle aree protette delle Marche non si costruisce certo aggiungendo qualche posto in più nei Direttivi, seppure a costo zero, ma delineando una visione di futuro coraggiosa, coerente e concreta. C’è bisogno di un nuovo patto per l’ambiente".

Silvia Santini