Parchi di Senigallia: il Comune interviene sui danni vandalici

Atti vandalici nei parchi, l’Amministrazione interviene su tavoli e staccionate. L’annuncio è stato dato ieri dal sindaco durante il consiglio comunale: Olivetti ha annunciato interventi per circa 19mila euro riguardo alla sostituzione di tavoli e panche danneggiate nei parchi cittadini. A queste si aggiungono altri 30mila euro circa per interventi su staccionate. Proprio nelle ultime settimane, erano state diverse le segnalazioni, con tanto di foto, postate sui social dove si lamentava l’incuria di alcuni parchi cittadini che vedevano anche panchine e tavole danneggiate.

Il tutto frutto probabilmente di blitz notturni da parte di ignoti: le ultime segnalazioni risalgono allo scorso 3 settembre e riguardano alcune attrezzature presenti sia al parco della Pace che al parco di Cesanella dove i residente avevano chiamato le forze dell’ordine a seguito di una panchina sfondata da un gruppo di ragazzini. Gli Amministratori erano già intervenuti riguardo ai giochi nei parchi che, proprio come staccionate, tavoli e panche erano stati danneggiati, per lo più nelle ore notturne. Giochi che sono già stati sostituti, come avvenuto per alcune altalene del parco di Cesanella e del parco della Pace dove i residenti richiedono più controlli, anche a seguito dello spargimento di rifiuti in prossimità di un cassonetto adibito alla raccolta di indumenti usati.