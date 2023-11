Parchi e giardini, risorse per la messa in sicurezza

Manutenzione del verde, la giunta Ghergo stanzia risorse straordinarie per la messa in sicurezza e la manutenzione dei parchi e giardini pubblici. "L’evento straordinario delle settimane scorse, dovuto alle forti raffiche di vento - spiega l’assessore all’Ambiente Gabriele Comodi -, è stato gestito come da prassi. A seguito dell’allerta arancione e a valle delle riunioni con la prefettura, è stato attivato il Coc. In via precauzionale sono stati chiusi i parchi cittadini, scelta che si è poi dimostrata lungimirante. In questo caso, anche visti i molti danni sul nostro territorio, l’amministrazione ha cercato di mettere in campo azioni straordinarie con lo strumento della ’somma urgenza’, stanziando 55mila euro, 25 per la messa in sicurezza dei parchi e 30mila per interventi su fiumi e frazioni necessari per rimuovere le alberature pericolanti oltre che quelle indicate ad immediato pericolo di schianto dal lavoro dell’agronomo. Nel programma di mandato dell’amministrazione – aggiunge Comodi - c’è anche la redazione di un piano del verde urbano; al momento, tuttavia, si è preferito impiegare le risorse, un totale di circa 160mila – 170mila euro in attività concrete di manutenzione, prevenzione e messa in sicurezza".

"Per la prevenzione e mitigazione - spiega ancora l’assessore - l’amministrazione già nel 2022 ha investito 18mila euro per l’abbattimento di 50 piante pericolose nei parchi, nelle scuole e sulle strade. A seguito dell’alluvione del giugno scorso, gli uffici comunali, la protezione civile e il consorzio di bonifica hanno iniziato un’attività di monitoraggio per individuare potenziali situazioni di criticità lungo i corsi d’acqua. Per riprendere una manutenzione ordinaria, con la variazione di bilancio di agosto scorso, sono stati stanziati 15mila euro come cofinanziamento del 20% al bando ’bosco urbano’ dell’Unione Montana. Bando ripreso l’anno scorso dall’attuale amministrazione appena subentrata. Gli interventi di manutenzione previsti sono: indagine di stabilità delle piante, abbattimenti, potature di alcuni viali cittadini, piantumazione di alberi giovani; a causa del protrarsi della bella stagione, l’inizio degli interventi di potatura e abbattimento è slittato alla metà di novembre. Le indagini di stabilità erano da tempo programmate per il 6 novembre, i primi risultati hanno evidenziato criticità che ci sono altri 27 alberi da abbattere solo all’interno dei giardini Regina Margherita. Nella variazione di bilancio di settembre sono stati poi stanziati 20mila euro per la pulizia delle caditoie stradali la quale avverrà in questi giorni".