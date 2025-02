Parchi e sicurezza: nuovi giochi e telecamere

L’Amministrazione comunale investe 40mila euro per le nuove attrezzature dei parchi pubblici, l’assessore Campagnolo: "Presto telecamere contro i vandali". Una programmazione annuale quella messa in atto da parte degli uffici: "Non si può improvvisare nulla – spiega l’assessore – sono utili le segnalazioni che arrivano da parte dei cittadini e che vengono prese in considerazione dagli uffici, perché non possiamo arrivare ovunque e essere presenti ovunque e provvediamo a monitorare costantemente tutte le aree che solitamente presentano criticità".

A rientrare nella programmazione è anche il parterre della Rocca Roveresca dove sarà effettuato un lavoro per provvedere alla piantumazione dell’erba in modo da ripristinare il prato in tutti i giardini palazzesi che saranno protagonisti di numerosi eventi in programma la prossima estate. Potati gli alberi del lungomare si sta procedendo con nuove piantumazioni: "Per quanto riguarda le frazioni stiamo procedendo con una riprofilatura per evitare che la vegetazione possa invadere la carreggiata – spiega – inoltre stiamo provvedendo alla sistemazione di tavoli, panchine e giochi che devono essere mantenuti. Ne arriveranno di nuovi per un investimento di circa 40mila euro: uno scivolo al parco della pace, la sostituzione dei seggiolini delle altalene ai giardini di Anna Frank, la sistemazione di mattonelle ai giardini di Lorrach, oltre all’installazione di nuovi tavoli da pic nic e panchine sia nei giardini di Nassiria che negli sgambatoi di via Torino e in quello delle Saline. Inoltre stiamo provvedendo all’installazione di staccionate sia a Borgo Catena che al Vivere Verde, un lavoro estremamente importante per valorizzare il territorio e implementare le strutture che sono già presenti nei parchi pubblici".

Attesa anche la nuova porta del bagno pubblico del parco della Pace, oggetto di protesta nei giorni scorsi da parte di alcuni cittadini. Autorizzata l’installazione di telecamere per disincentivare i vandali che, in più occasioni, si sono resi protagonisti di danneggiamenti in diversi parchi della città. Tra questi, a finire nel mirino è stato più volte il parco della Pace. Oggetto di atti vandalici, anche una delle due nuove isole ecologiche presenti in viale Leopardi, dove sono già state installate telecamere. A finire nel mirino dei vandali la scorsa estate, erano state anche alcune zone del lungomare che, come il centro storico e i parchi pubblici, verranno controllate dagli occhi elettronici.