Parchi presi di mira dai vandali In arrivo 43mila euro per rinnovarli

Nuovi giochi nei parchi pubblici, il Comune stanzia 43 mila euro. Saranno imminenti gli interventi che verranno realizzati in alcuni parchi pubblici della spiaggia di velluto, per rinnovare le attrezzature danneggiate o vetuste e garantire così la sicurezza dei bambini che li frequentano. Un intervento necessario, anche alla luce dei numerosi atti vandalici che, soprattutto in orari notturni, interessano i giardini pubblici della città. Tra i più colpiti negli ultimi mesi, ci sono sicuramente i giardini di Anna Frank, dove i genitori lamentano da tempo incuria e degrado, a causa dei bivacchi in orari notturni. In passato una situazione analoga si era verificata anche al Parco della Pace, dove erano stati danneggiati alcuni giochi che, con il tempo, sono stati sostituiti. Si tratta di giochi inclusivi che consentono l’utilizzo anche a persone con disabilità. A finire nel mirino dei vandali nei mesi scorsi, anche tavoli e panche di legno di alcuni parchi che sono state in parte divelte e che dovranno essere sostituite, soprattutto in vista della primavera quando, a seguito della pandemia, in molti utilizzano gli spazi verdi della città per festeggiare compleanni all’aperto. Una buona notizia arriva per la frazione di Cesano: l’Amministrazione Comunale ha infatti intenzione di realizzare un nuovo parco giochi in un area destinata a verde attrezzato all’interno della lottizzazione denominata "Comparti residenziali 17Q e 17R località Cesano".