Parchi pubblici, parte la nuova gestione

A partire da sabato torna pienamente operativo il servizio di Mobilità e Parcheggi relativo alla apertura e chiusura giornaliera dei cancelli dei parchi pubblici della città. Il sevizio è garantito sette giorni su sette.

Il precedente contratto di servizio, scaduto il 31 dicembre 2023, è stato rinegoziato come da prassi ed è divenuto operativo con i tempi tecnici,che in questo caso sono stati condizionati, in generale, dall’operatività economica e finanziaria dei relativi capitoli del nuovo bilancio.