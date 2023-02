Parco, contro gli incendi lavori per pulire 27 ettari

Al via gli interventi di selvicoltura per la riduzione della suscettibilità agli incendi nel Parco del Conero. I primi riguardano una superficie complessiva di 27 ettari e ammontano a oltre 258mila euro con fondi propri e contributi derivanti da bando Psr. "Le superfici forestali scelte prioritariamente per eseguire gli interventi antincendio – spiega il direttore Marco Zannini – sono state valutate in base a quanto previsto dal Piano Forestale e verificato a seguito dei sopralluoghi. Nello specifico sono state analizzate superfici ad elevata pressione turistica ed di attenzione per il Piano antincendio boschivo". Si parte con i lavori nel territorio del Comune di Sirolo che riguardano il diradamento riferibile al rimboschimento misti di conifere e latifoglie di Fonte d’Olio e San Michele la cui conclusione è prevista prima dell’inizio della stagione estiva, a cui seguirà poi il diradamento di lecci in prossimità del fosso Santa Maria (zona a nord del teatro alle Cave) a concludersi entro l’autunno. Gli interventi di selvicoltura riducono il rischio di incendio e sono propedeutici al lavoro dei Vab, Volontari antincendio boschivo, facilitandone l’attività di vigilanza e rendendo il sistema di prevenzione e di intervento più efficiente. "I lavori previsti – aggiunge il presidente Daniele Silvetti – sono coerenti con gli indirizzi del consiglio direttivo di prevedere puntuali e corretti interventi per riduzione del rischio incendi".