Parco del Cardeto, l’anno zero La passeggiata della giunta tra ruderi, degrado ed erbacce "Ma ora si cambia, ecco come"

di Nicolò Moricci

Il parco del Cardeto pronto a rifarsi il look: è questa una delle tante (nuove) sfide del neo sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. Che ieri, insieme a tutta la giunta, ha passeggiato tra i magnifici scorci di quello che alcuni storici (nonché guide turistiche) definiscono "il parco più bello del centro Italia". Un’oasi a cielo aperto, riserva naturale di biodiversità, ecosistema ricco di storia e di centinaia di specie arboree e faunistiche. Peccato per le transenne sparse qua e là, peccato per i tanti ruderi del Novecento malandati, peccato per la pavimentazione dissestata e per gli ingressi sbarrati del Campo degli ebrei. Peccato per l’erba alta nel cimitero israelitico che copre le tombe e oltraggia la memoria ebraica e peccato per gli alberi che ti solleticano la testa mentre vai a vedere un tramonto o ad ammirare un’alba. E peccato (anche!) per i cartelli scoloriti e per la segnaletica sbiadita che disorientano turisti e crocieristi. Ma adesso la giunta comunale entrante, che si è appena insediata, è pronta a studiare un progetto per riqualificare e rivalutare il polmone verde più grande di Ancona, con affaccio diretto sul mare.

Ieri, sindaco e assessori si sono ritrovati all’ingresso del parco, sul lato dell’ex caserma Villarey (oggi sede della facoltà di economia e commercio dell’Università Politecnica delle Marche). Alle 8.45, è iniziata la passeggiata nel verde: gli amministratori – chi più elegante, chi più sportivo, ma quasi tutti con le scarpe da trekking – sono stati scortati dai dirigenti comunali e dai vertici dell’Agenzia del demanio, con cui è stato siglato un protocollo a febbraio 2023. Un protocollo per rilanciare il Cardeto, nell’attesa venga istituito un "tavolo tecnico permanente". Eccola l’idea del sindaco Silvetti, che durante il sopralluogo non ha mai smesso di fare domande sullo stato dei vari edifici, ridotti ormai quasi tutti a delle carcasse urbane, che stanno in piedi per miracolo, puntellati in ogni dove. Progetti, mappa in mano e cartina sotto gli occhi, Silvetti, ieri, di buon mattino, in strada, ha spiegato come "questa prima ricognizione abbia un duplice scopo. Da un lato, consente di fare il punto sui progetti in itinere, con particolare riferimento al protocollo di intesa con l’Agenzia del demanio per la caserma Stamura e l’insediamento del nuovo archivio di Stato. Dall’altro, permette di renderci conto dello stato dell’arte di quei manufatti che sono stati usati fino al periodo precedente al Covid, come la Polveriera Castelfidardo, e di quei plessi che sono ormai in disuso, come il deposito del tempo vicino al Campo degli ebrei (tra l’altro Silvetti incontrerà presto la comunità ebraica con una visita in sinagoga), fino ad arrivare alla parte del faro, sulla quale l’Amministrazione ha aperto un ragionamento con l’Agenzia del Demanio per valutare le possibilità di cessione a fronte di una certezza di funzionalità".

L’idea dell’amministrazione passa dal collegamento da mare a mare in un percorso immerso nel verde e nella storia. Certo, ci sarà da lavorare, dato che il Cardeto è crocevia di interessi plurimi: Comune, Marina militare, Demanio e università. A proposito di università, il primo cittadino ha proposto di fare uno studentato con 100 posti nel deposito derrate (così da tentare di incrementare l’offerta di posti letto e di contrastare il caro affitti), mentre l’idea di Daniele Berardinelli (assessore al turismo) è quella di un parco che "sia attrattivo soprattutto in estate, ma anche in inverno". Per Marco Battino (politiche giovanili), "il parco deve vivere anche di notte, con eventi e iniziative mirate, pure per gli universitari". Non a caso è prevista la realizzazione di bar e luoghi dedicati all’intrattenimento.

Sul fronte manutenzione – l’assessore è Stefano Tombolini – ci sarà molto da fare, ma ora "è presto per sbilanciarsi sui tempi". Da non dimenticare la questione sicurezza e il fatto che il parco, ad oggi, è soggetto a chiusura notturna anche (forse) perché manca un custode: "C’è la necessità interventi di manutenzione e di messa in sicurezza per tutelare l’incolumità dei visitatori. I cittadini di Ancona – ha concluso Silvetti – devono tornare nella condizione di fruire di questa parte storica, così importante e significativa della città Ma vogliamo coinvolgere nella custodia e nella programmazione anche le associazioni e il volontariato, soggetti che possono portare avanti dei progetti su questo territorio. Questo è il cuore pulsante di Ancona ed io non voglio custodi che aprono e chiudono il parco (tra l’altro manca un custode, ndr), ma associazioni che se prendano cura".

A breve, l’incontro con la Soprintendenza per l’anfiteatro romano e con i dirigenti dell’Università per fare il punto su aree inaccessibili e "plessi non più funzionali". Per quanto riguarda l’accorpamento del Cardeto al Parco del Conero, il sindaco (ex presidente dell’Ente parco, ndr) ha riferito di aver cominciato "un’interlocuzione con la Regione, per una soluzione che, oltre a razionalizzare la gestione, potrà portare vantaggi in termini economici e di finanziamenti".

Alla passeggiata, hanno preso parte il direttore regionale dell’Agenzia del demanio, Christian Torretta, e i dirigenti di edilizia e verde pubblico del Comune dorico, Claudio Centanni e Roberto Panariello, e lo storico Sergio Sparapani dell’Ufficio Turismo.