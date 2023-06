Parco del Conero e Croce Rossa, collaborazione per l'accessibilità in sicurezza

Il Parco del Conero ha trovato nella Croce Rossa, comitato di Osimo, un partner attento e particolarmente sensibile all’accessibilità in sicurezza. È già partita la collaborazione che è constata di alcune serate formative che si sono svolte nella sede della Cri di Osimo, tenute dal personale tecnico dell’Ente Parco. E’ stata prevista anche la formazione finalizzata all’utilizzo della joelette, la carrozzina monoruota di cui si è dotato il Parco del Conero per consentire ai disabili o alle persone con ridotta mobilità di fruire di alcuni dei sentieri altrimenti interdetti. "Per questo – spiega Filippo Invernizzi, responsabile dell’ufficio cultura del Parco del Conero – grazie alla disponibilità della Presidente del Comitato Cri di Osimo e di alcuni altri volontari, abbiamo effettuato una serata di presentazione e formazione ai volontari per spiegare le modalità di fruizione del Parco e dell’utilizzo della joelette".