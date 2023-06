Parco del Conero Riccardo Picciafuoco è il presidente

Parco del Conero nel segno della continuità. Sarà Riccardo Picciafuoco a traghettare l’ente verso la nuova presidenza, dopo le dovute dimissioni presentate dal neo-sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, con la carica di facente funzione. Da vicepresidente Picciafuoco si occuperà del Parco, senza dimenticare l’incarico di consulente esterno proprio dell’amministrazione comunale dorica sul fronte della strategia urbanistica. Incarico voluto dallo stesso Silvetti: "Chiudiamo una parentesi di oltre due anni sotto la presidenza di Daniele Silvetti davvero positiva per questo parco – ha detto l’architetto Picciafuoco – nella quale abbiamo ottenuto risultati molto significativi che hanno migliorato in primis la percezione che i cittadini e i turisti hanno dell’esistenza e delle peculiarità del Parco del Conero". Chiaro il riferimento all’inaugurazione dell’Archeodromo del Conero, alla messa a norma e inaugurazione del Teatro del Conero, il Festival del Parco che si è svolto l’estate scorsa, all’approvazione del nuovo Regolamento e tante altre iniziative.

"Il lavoro non è finito – ha aggiunto Picciafuoco – e il consiglio direttivo continuerà ad operare sul solco già segnato portando avanti i vari dossier aperti. L’obiettivo è far sì che il parco sia sempre più fruibile e accogliente sia per i residenti che per i turisti nel rispetto del suo paesaggio naturale e storico-culturale. Siamo certi che nel direttivo proseguirà il proficuo percorso di condivisione e confronto avviato nel 2021".