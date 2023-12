Parco del Cormorano e campo da rugby: pronta la nuova entrata

Il parco del Cormorano e il campo da rugby hanno, finalmente, una strada di accesso rinnovata. Sono stati infatti completati nei giorni scorsi gli interventi di rifacimento del viale, immerso nel verde e quindi realizzabile solo con ghiaia e materiali compatibili con l’ambiente circostante. La strada, da via del Molino al parco del Cormorano, era stata pesantemente danneggiata dagli eventi atmosferici del mese scorso. "Abbiamo proceduto con un intervento radicale – spiega l’assessore alle Manutenzioni, Romolo Cipolletti – attraverso l’utilizzo di stabilizzato e di macchinari per la livellatura lungo tutto il percorso interessato. L’intervento è stato finanziato per 12mila euro. L’amministrazione è attenta alle esigenze di tutti i cittadini e in questi anni ha fronteggiato la situazione con intervenuti tampone, ma era arrivato il momento di reperire risorse per un lavoro più importante". Lavoro che segue l’intervento nel tratto asfaltato di via del Molino a opera della ditta che sta effettuando il bypass.