"Parco del Gabbiano. Giochi da curare"

Rita Marcelli porta quasi tutti i giorni il nipotino al parco del Gabbiano di Torrette: "E’ una zona ben tenuta, hanno tagliato l’erba, e poi ci vengono molti proprietari di cani che però poi vanno sempre nell’area a loro dedicata, anche quella in buono stato. I giochi dei bambini potrebbero essere un po’ più curati, quando si rompono magari ci vuole del tempo per ripararli o sostituirli. Un bel parco. Bisognerebbe intervenire, però, lungo il sentiero denominato ’pedibus’, molto carino che porta alle scuole elementari. Lì si taglia un po’ l’erba sui bordi, ma tutto intorno viene lasciata alta e c’è il pericolo di incontrare animali, per esempio l’altro giorno una signora ha incrociato una biscia. Se lì si potesse fare una pulizia più accurata sarebbe importante, per migliorare ulteriormente le condizioni di questo spazio verde."