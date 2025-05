Parco del monumento. Spunta un’antenna

"Tra fontane scomparse e non funzionanti, erba alta e un chiosco chiuso ormai da anni, sta spuntando all’interno del nostro parco nazionale del Monumento una nuova antenna per la telefonia". Ad affermarlo è il gruppo di minoranza in Consiglio Solidarietà popolare raccogliendo diverse polemiche da parte di cittadini. Il cantiere è stato aperto in adiacenza al cimitero comunale, a fianco dell’antenna esistente. "Sicuramente l’intervento sarà coerente con il nuovo regolamento approvato dal Comune e sarà stato acquisito il parere della Soprintendenza ma ci chiediamo se si poteva imporre o favorire un co-siting, cioè concentrare le antenne dei diversi operatori su un unico palo, evitando così di gettare cemento e alzare un nuovo traliccio. Auspichiamo che l’Amministrazione possa in qualche modo intervenire e, magari, far sì che le ditte si accordino, anche a posteriori. Il nostro gioiello verde, che in tanti Comuni ci invidiano, meriterebbe più cura, attenzione e rispetto". Il consigliere di maggioranza Lorenzo Serenelli ha replicato: "La nuova antenna andrà in sostituzione a quella vicina e potrà ospitare ulteriori dispositivi che sono attualmente su altre antenne autorizzate. Il sindaco Roberto Ascani aveva già anticipato in commissione questo procedimento".