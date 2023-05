"Parco del monumento Viaggio nell’incuria"

Segni di lamentata incuria nei riguardi del verde principalmente e piccoli atti vandalici ai danni di faretti e arredo urbano, tornano a far infuriare i frequentatori del parco del Monumento di Castelfidardo ed è il gruppo Solidarietà popolare all’opposizione cittadina a denunciare il tutto all’amministrazione comunale. "Torniamo purtroppo a segnalare le condizioni di degrado del nostro parco del Monumento. Ad un anno di distanza dalla nostra denuncia, la situazione è praticamente rimasta invariata: panchine rotte o sommerse dall’erba, fontane spente, vasi divelti, transenne in vari punti, cartelli e lampioni danneggiati – lamentano dal movimento -. Se a questo, poi, sommiamo il fatto che il chiosco-bar, a causa delle note vicende, rimarrà chiuso per il secondo anno consecutivo e che l’Amministrazione comunale non sembra avere in programma l’organizzazione di serate o eventi all’interno del parco, è facile intuire che un’area che tutti ci invidiano, il gioiello della nostra città, rimarrà ancora una volta sottoutilizzato e nelle calde sere estive in tanti migreranno nei comuni limitrofi".