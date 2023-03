Parco del Vallato, i giovani dipingono i muretti

Il centro di Aggregazione Giovanile di Jesi, approda al Parco del Vallato (nella casetta ‘camperisti’) e lancia una prima iniziativa: la decorazione dei muretti del parco. Si tratta di 30 metri quadri da dipingere. Per questo è stato indetto un contest tra le giovani e i giovani jesini per la selezione dei disegni, con il seguente tema: "Free time in Jesi". I bozzetti cartacei vanno consegnati al Cag (Largo Allende) entro il 5 aprile prossimo nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì tra le 16:30 e le 19:30. Nell’occasione si dovranno indicare all’operatore referente il proprio nome e cognome, recapito telefonico e tecnica di esecuzione (spray o vernice). "I vincitori – spiegano dal Cag - saranno chiamati a realizzare le loro opere nel corso del week-end del 1516 aprile".

La giunta Fiordelmondo ha anche approvato la proposta di collaborazione presentata dalla Fondazione Michele Scarponi Onlus nell’ambito del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L’amministrazione ha deciso quindi di concedere alla Fondazione Michele Scarponi onlus l’utilizzo dei locali comunali (ex negozi dell’area Appannaggio) su corso Matteotti, in forma condivisa con l’Asp 9.