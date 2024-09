Parco del Vallato senza pace. Vandalizzati i giochi per bambini Vandali colpiscono nuovamente al parco del Vallato a Jesi, divelto gioco a molla e danneggiate panchine. Residenti indignati per incuria e inefficienza del Comune nel ripristinare i danni. Polizia locale non ha identificato i responsabili. Abitanti chiedono telecamere per contrastare vandalismo.