Parco del Ventaglio invaso dall’erba

"In questo week end con la mia famiglia abbiamo organizzato un pic nic a chilometri zeto: tutto pronto, siamo partiti la mattina presto con coperte, sandwich e pallone ma abbiamo dovuto lasciare la città".

Così una famiglia che lavora fuori città e nei giorni scorsi aveva deciso di restare a Jesi scegliendo una delle tante aree verdi cittadine: il parco del Ventaglio dove però lo sfalcio dell’erba non era stato ancora effettuato.

"Abbiamo trovato erba alta ovunque: impossibile anche solo sedersi – spiegano i genitori -. Così siamo andati a prendere l’auto e abbiamo raggiunto la vicina Chiaravalle, in particolare il parco I Maggio dove abbiamo trovato un’ampia area verde accogliente, con i giochi e soprattutto con l’erba tagliata".

E neanche a dirlo nei giorni scorsi le ditte che hanno l’appalto del verde sono intervenute al parco del Vallato dove pure si erano levate le proteste per l’erba "selvaggia".

"Se oggi l’erba è così alta ovunque – ha dichiarato il 27 maggio scorso l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei replicando alle polemiche sulle zone dei parchi lasciate incolte per gli insetti impollinatori - questo è da attribuire alle precipitazioni improvvise ed impreviste delle ultime settimane. Molte aree verdi proprio in questi giorni stanno venendo sfalciate, ed entro fine mese, tempo permettendo, si dovrebbe completare l’opera in tutta la città".

Molto è stato fatto, ma resta parecchio ancora da fare.

sa. fe.