Parco della Cesanella a Senigallia: un patto per renderlo ancora più "green"

Un patto verde per la città. In provincia di Vicenza, a Chiampo, è stato presentato il progetto Eco, Ecosistemi di comunità e opportunità, sostenuto da Fondazione Cariverona attraverso il bando Habitat 2022. L’intero progetto è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Per Senigallia gli interventi specifici saranno rivolti al parco della Cesanella. Il progetto vede la collaborazione tra Comune di Senigallia e Fondazione Caritas, la quale gestirà il parco grazie all’interesse della diocesi nei programmi di animazione delle comunità. La parte scientifica sarà curata da Next per Senigallia e da Pleiadi per Chiampo, con il contributo dell’Unicam con il team della professoressa Scocco e il sostegno economico dell’Associazione Albergatori e di Subissati. Previste installazioni interattive relative all’area ludica e di scoperta del parco, di incontro (panchine, aree pic-nic) e di fruizione (segnaletica), oltre alla realizzazione di un anfiteatro verde di 100 posti in materiali eco compatibili. Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente: "Abbiamo la fortuna di avere un bosco urbano, alla Cesanella, già esistente e finora mai preso in considerazione: cercheremo di migliorarlo".