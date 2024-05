Parco Eolico, ok all’inchiesta pubblica al ministero

Via libera del Consiglio regionale, con una sola astensione, alla richiesta di inchiesta pubblica al Ministero per il parco eolico sul Monte Miesola. Richiesta che era arrivata dai sindaci di Fabriano e Sassoferrato, Daniela Ghergo e Maurizio Greci. Sul fronte del no alle 8 pale eoliche sul Monte Miesola si schiera anche il comitato Monte Strega che continua a battersi contro i campi di fotovoltaico a terra a Monterosso. "Vogliamo esprimere, in tutte le forme possibili e con piena disponibilità a mettere insieme ‘le forze’ – evidenziano dal Comitato Monte Strega – il nostro sostegno ai cittadini che si oppongono all’installazione delle pale eoliche tra i Comuni di Sassoferrato e Fabriano. Installazione che, se realizzata, creerebbe una ferita insanabile in un territorio appenninico di grande valore paesaggistico e ambientale che è nostro dovere proteggere, e non certo distruggere. Se non altro perché l’Appennino rappresenta la ‘spina dorsale’ del territorio italiano". Il comitato sassoferratese, nel corso di quasi un anno di impegno ha prodotto un’azione di contrasto, su più fronti, con molte e argomentate diffide, con la raccolta di 3mila firme di cittadini contrari agli impianti. Alcuni cittadini hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica e ora il comitato annuncia una nuova azione legale: "Mentre non sono state ancora avviate le procedure di esproprio per l’elettrodotto, né sono iniziati i lavori per la realizzazione dei campi fotovoltaici – riferiscono – stiamo proseguendo la nostra azione di autotutela con la preparazione di una richiesta di risarcimento dei rilevanti danni al patrimonio abitativo, per non dire alle condizioni di salute dei cittadini che si trovano a vivere a una distanza di 100-200 metri dagli impianti".

Un esposto è stato presentato anche al nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale (Ntpc) dei Carabinieri di Ancona, evidenziando, in particolare, la presenza, a ridosso degli impianti, di un bene storico tutelato dal Ministero della Cultura: la Chiesa del Patrono della città sentinate Sant’Ugo (1731), "di cui non viene rispettata la prevista fascia di rispetto di 500 metri". Ora il comitato Monte Strega sollecita un incontro con i candidati sindaci "da tenere prima delle elezioni dell’8 e 9 giugno, per conoscere cosa intendano fare nel governo e nella tutela del territorio comunale, che vede già ben 9 campi fotovoltaici realizzati e 4 campi autorizzati. E cosa intendano fare dell’area produttiva di Monterosso stazione, prevista con un Prg di venti anni fa e che non ha alcuna caratteristica per essere un’area industriale, tant’è che in 20 anni non vi è stato alcun insediamento industriale".