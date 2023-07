Parco fluviale e ciclovia dell’Esino, c’è la firma al contratto d’appalto

"La realizzazione del parco fluviale e della pista ciclabile dell’Esino sta diventando realtà. È stato firmato il contratto che prevede l’appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori che dovranno terminare entro 300 giorni dall’inizio". Così Adele Berionni (foto), consigliere comunale con delega ai Lavori pubblici di Cerreto d’Esi. Prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale di 4 chilometri a ridosso del fiume Esino: punto di partenza nell’area del laghetto di "Pian di Madonna" e fine all’altezza di un ponte in località "Casa Le Busche", via Monterustico. Si prevede inoltre la realizzazione di "un’area attrezzata che fornisce ai fruitori momenti di ristoro o attività ricreative e possibilità di caricamento elettrico delle bici e una rastrelliera nella zona del ‘ponte vecchio’ di Cerreto, per consentire di lasciare la bici e proseguire a piedi la visita del borgo storico".

"La ciclovia – aggiunge Berionni - rientra in una più ampia strategia di questa amministrazione di voler dare ai suoi cittadini nuove aree da fruire nel tempo libero. Ma vuole anche essere una parte di una politica territoriale che costituisca un volano virtuoso per intercettare un’ampia platea di sportivi, visitatori e turisti. E’ infatti previsto il collegamento di questa ciclovia con altri sistemi ciclabili regionali realizzati o in via di realizzazione come la ciclovia dei Parchi e Castelli, ciclovia Potenza, Esino e Musone, così da metterli "a sistema" per una piena valorizzazione del territorio attraversato da nuove forme di mobilità".

sa.fe.