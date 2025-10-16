Parco Giovanni XXIII, al via la riqualificazione

Partiranno lunedì i lavori di riqualificazione del parco Papa Giovanni XXIII, l’area verde a gradoni che si sviluppa tra piazza Sant’Antonio, via Fra’ Dante Bucarini e via Buozzi. Un investimento di 17mila euro, finanziato con fondi comunali. L’intervento sarà completato entro novembre e l’area verde tornerà a disposizione alla collettività.

"Un impegno concreto per restituire ai cittadini un luogo simbolico della socialità – commenta l’assessore alle Manutenzioni Romolo Cipolletti. "Con l’avvio dei lavori al parco Papa Giovanni XXIII – prosegue – manteniamo un impegno preciso preso con la cittadinanza: restituire dignità a uno spazio verde storico e molto amato, rimasto a lungo inutilizzabile. L’intervento mette al centro la sicurezza, la fruibilità e la bellezza del luogo. Abbiamo deciso di investire risorse comunali per rendere l’area nuovamente accessibile e accogliente per tutte le generazioni, dai bambini agli anziani. La sostituzione dei giochi danneggiati, l’installazione di panchine nuove, la rampa sistemata e l’eliminazione della piattaforma pericolante sono tutte azioni pensate per rispondere a esigenze concrete segnalate dai cittadini".

Nel dettaglio, è prevista la manutenzione del verde e la sostituzione di giochi e arredi, con l’arrivo di nuove panchine e di una nuova altalena circondata da pavimentazione anti trauma. Saranno sistemate le parti in pietra rovinate e rifatta la rampa di accesso. Verrà infine demolita la piattaforma in calcestruzzo che era stata realizzata in uno dei tre livelli, ormai completamente danneggiata; il terreno sarà poi livellato.

L’operazione segue quella realizzata nei primi mesi dell’anno scorso, quando grazie a un contributo regionale di 26mila euro, integrato dal Comune, è stato messo in sicurezza il muro perimetrale che delimita l’area verde lungo via Fra’ Dante Bucarini, che era stato completamente rifatto, per un investimento complessivo di 52mila euro. Proprio il danneggiamento del muro aveva reso inagibile il parco, che è stato chiuso per alcuni anni.

L’area verde, quindi, potrà di nuovo accogliere i cittadini, che un tempo sceglievano il parco soprattutto nelle stagioni più calde, per godere dell’ombra dei grandi pini.