Parco Granita e ciclabile: si vede la luce

Sbloccato il cantiere fermo da mesi, si punta a terminare l’intervento di riqualificazione e realizzazione della ciclabile in zona Boario e parco Granita. I mezzi sono tornati all’opera, dopo un fermo dovuto a ragioni burocratiche legate al cambio nome della ditta che ha in mano l’appalto, secondo quanto spiegato dalla stessa giunta e presto nell’area saranno installati giochi e nuova illuminazione. Interventi attesi da tempo nella zona forse più multietnica della città. "Con la pavimentazione di percorso pedonale e pista ciclabile – spiegano dal Comune - sono ormai prossimi alla conclusione i lavori di riqualificazione del parco Granita, progetto di particolare spessore rispetto al quale l’investimento dell’Amministrazione comunale è stato pari a 370mila euro. L’intera area è stata oggetto di interventi puntuali di manutenzione terra e adduzione idrica che hanno permesso di creare spazi funzionali per giochi ed arredi di prossima installazione, nuovi cordoli, nuova illuminazione, realizzazione di orti sociali con box per ricovero attrezzi, predisposizione alla ripiantumazione del verde che sarà effettuata a breve".

L’esperienza degli orti risale a diversi anni fa quando gli stessi venivano utilizzati dai residenti. Con gli anni però l’area a ridosso del granita è divenuta degradata e non priva di manufatti abusivi e così l’esperienza è stata stoppata. Ora si riparte con gli orti sociali. "Un progetto di ampio respiro – rimarcano dall’amministrazione comunale - destinato non solo a restituire al quartiere un parco pienamente funzionale e socializzante, ma anche di collegare l’area di Viale Don Minzoni al Boario con i relativi passaggi pedonali e ciclabili previsti, unendo così i percorsi presenti e superando le frammentazioni".

In questi mesi di stallo tanti hanno utilizzato il cantiere e i varchi aperti come passaggio, a piedi e soprattutto in bici. Ma "proprio in ragione di tali lavori –sottolineano dal Comune - si ricorda che l’area è per il momento recintata e interdetta al pubblico che potrà liberamente fruire alla chiusura del cantiere".

Sempre a proposito di lavori pubblici dal municipio fanno sapere: "Si è completata la riasfaltatura del tratto di via Piandelmedico di competenza comunale, vale a dire dalla chiesa di Minonna fino allo stabilimento Mattoli. L’intervento è stato finanziato con una economia dei lavori del ponte San Carlo e un ulteriore finanziamento di 60mila euro da bilancio comunale, consentendo di superare le criticità presenti e ripristinare la piena sicurezza. Nei prossimi giorni – concludono - si completerà la segnaletica orizzontale".