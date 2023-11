"Parco Merloni, i giochi sono tutti rotti. Vanno sistemati il prima possibile"

"I bambini dovrebbero giocare in ambienti sicuri per la loro incolumità e non su giochi in cui rischiano seriamente di farsi del male". Così il consigliere comunale Pino Pariano che denuncia: "Mi giungono tante segnalazioni dello stato di degrado e pericolosità dei giochi i all’interno del parco Merloni. Per questo motivo ho presentato un’interrogazione che, spero, verrà discussa il prima possibile per chiedere di intervenire per sistemare i giochi rotti che si trovano in quell’area".