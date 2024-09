Parco Merloni, lavori per il muro di sostegno

Avviati i lavori per il ripristino del muro di sostegno del Parco Merloni di Albacina, ormai in condizioni critiche. A renderlo noto la giunta guidata dal sindaco Daniela Ghergo la quale fa il punto sul cantiere: "Il muro è stato completamente demolito e verrà ricostruito, nell’ambito di un più ampio intervento di riqualificazione del parco. L’opera, dal valore di circa 80mila euro, è in parte finanziata dal Gal Colli Esini e permetterà di rendere maggiormente fruibile e sicuro sia il parco che il parcheggio sottostante. Oltre a questo intervento, sono in corso anche i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di guard rail, che nel tempo erano stati danneggiati o oggetto di incidenti. Con un investimento di circa 20mila euro, sono stati già ripristinati due tratti in via Martiri della Libertà, uno all’inizio del ponte ferroviario e l’altro nei pressi del passaggio a livello all’intersezione con via Caduti di Nassirya. Nei prossimi giorni l’intervento verrà completato con ulteriori tratti in via Serraloggia, nei pressi di Melano, e lungo la Ss ex Arceviese". "Sono lavori di entità modesta – dichiara l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Lorenzo Vergnetta – ma che permettono di ripristinare le condizioni di sicurezza e contrastare il degrado. La città ha sofferto per troppi anni la mancanza di interventi di manutenzione e le conseguenze sono evidenti. Ora ci aspetta un lavoro lungo e preciso per rimettere in sesto il territorio. Da qui a fine anno – prosegue l’assessore – oltre alle grandi opere già in corso, prenderanno il via il ripristino delle pavimentazioni stradali, la sistemazione della frana di Moscano, il consolidamento del versante di Collepaganello e la messa in sicurezza della strada di Belvedere. A questi si aggiungeranno ulteriori interventi manutentivi, sia in città che nelle frazioni, per migliorare la fruibilità degli spazi e garantire maggiore sicurezza".

C’è particolare attesa per l’intervento di Moscano per il quale, a maggio scorso, la giunta annunciava: "Dopo un lavoro intenso e articolato abbiamo approvato il progetto esecutivo del ripristino della frana di Moscano che nel giro di qualche settimana, con l’aggiudicazione dei lavori entro giugno, vedrà il suo avvio una volta espletate le procedure di gara". "L’intervento, complessivamente di 635mila euro – avevano aggiunto - verrà realizzato in due lotti funzionali per garantire nel primo lotto il ripristino completo del tratto di strada la messa in sicurezza del versante e la realizzazione di una parte di fognatura e nel secondo lotto la realizzazione del depuratore a servizio del centro abitato di Moscano".

Sara Ferreri