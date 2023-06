"Parco Regina Margherita, troppe barriere per i disabili"

Degrado e barriere architettoniche: riflettori accesi sul parco Regina Margherita. "Urgente abbattere le barriere architettoniche al parco comunale perché serve maggiore attenzione alle persone con disabilità". A chiederlo il consigliere comunale Danilo Silvi, Fratelli d’Italia. "Mi sono arrivate – dice - diverse segnalazioni di persone diversamente abili che lamentano criticità nell’entrare e uscire dai giardini pubblici. Il parco comunale, infatti, è quotidianamente frequentato non solo dai fabrianesi, ma anche dalle comitive (adulti o scuole) che arrivano in pullman, scendono lungo il viale e attraversano il parco per andare al Museo della Carta e della Filigrana. Attualmente sono in corso i lavori per il rifacimento dei marciapiedi attesi da molto tempo. Ma le scale site in prossimità dell’area giochi del parco sono in pessime condizioni e l’asfalto è danneggiato – denuncia Silvi – e manca una rampa per permettere l’accesso a carrozzine e passeggini. Per questo con una mozione protocollata impegno il sindaco ad avviare, rapidamente, i lavori per la creazione di una rampa di accesso sulla scalinata che dal parco Regina Margherita conduce al Museo della Carta e della Filigrana". Sempre dall’opposizione Pino Pariano denuncia: "Le fontane pubbliche di Fabriano, compresa quella dei giardini Margherita, versano in un totale abbandono. Infatti, è carente in tutto e per tutto anche la più elementare manutenzione. Ho presentato un’interpellanza in cui chiedo all’amministrazione di voler intervenire nel più breve tempo possibile per porre fine a questo degrado"