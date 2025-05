Parco tematico sulla cultura pop: ecco Falcomics

Pronti, partenza, via. È il giorno del debutto di Falcomics 2025, la quarta edizione targata Live Emotion Group insieme al Comune. Tante novità, che seguiranno il filo rosso dell’empatia. La mostra mercato in centro aprirà i battenti alle 11, mentre il festival inizierà alle 15. Un’ora dopo, il sindaco Stefania Signorini, il direttore artistico Gianluca Del Carlo e i rappresentanti di Leg taglieranno il nastro della mostra di Ivan Bigarella, autore del manifesto, al Centro Pergoli. Poi fari puntati sui tanti appuntamenti.

Il main event, nella serata odierna (ore 21), con l’esibizione del capitano Giorgio Vanni e la ciurma I figili di Goku e lo special guest Ammiraglio Max al parco Kennedy. Tra gli altri ospiti più attesi, l’icona musicale degli anni ‘90 Mauro Repetto, i mitici Oliver Onions con lo spettacolo insieme agli Animeniacs Corp e l’attore Marco Marzocca, per arrivare allo show del Winx Live&Cosplay targato Raimbow.

Per tre giorni Falconara si trasformerà in un grande parco tematico a cielo aperto dedicato alla cultura pop, con la mappa del festival completamente rivoluzionata. Molto atteso il Music Village che sarà più animato che mai con concerti, live, incontri, panel, meet&greet e aree food&drink. Grandi protagoniste le associazioni locali, che avranno un ruolo primario nelle varie zone.

Gli spettacoli serali si terranno al Main Stage del Kennedy. Kennedy dove debutterà anche la Media Zone, dedicata a radio, tv e dirette web. Via Bixio si colorerà diventando la casa delle Community Village. Anche l’Artist Alley in piazza Garibaldi si arricchirà con oltre 30 artisti e fumettisti. Il Board Games sarà di nuovo in piazza Mazzini. La Movie Zone vanterà ospiti dal mondo di cinema, serie TV, videogiochi, fumetti e anime. Piazza Catalani sarà capitale della cultura orientale.

Potenziato il Flash Pass per accedere a contenuti esclusivi e accorciare i tempi di attesa. Per raggiungere il festival, è stato implementato il servizio gratuito di navetta, che collegherà il centro con Villanova, Castelferretti e Collemarino.

Fermate riconoscibili grazie al totem di Falcomics: entrambi i lati della stazione falconarese, via Marconi angolo con via dell’Aeroporto direzione Chiaravalle, via Marconi 72 (farmacia) direzione Falconara, via Marconi 92 (palestra) direzione Falconara, via del Consorzio angolo con via della Tecnica direzione Chiaravalle, via del Consorzio angolo con via dell’Artigianato direzione Chiaravalle, via del Consorzio angolo con via dell’Industria direzione Chiaravalle, piazza Bissolati (centro Castelferretti) direzione Falconara, via Flaminia a Villanova (distributore) direzione Falconara, via Flaminia angolo con via della Palombina Vecchia direzione Ancona, via Flaminia a Palombina Nuova (cavalcaferrovia di cemento) direzione Ancona. Le corse scatteranno dalle 14 odierne.