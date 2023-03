Parco veicoli rinnovato con i fondi ministeriali

Il Comune di Sirolo, sfruttando due graduatorie del Ministero dell’Interno e l’erogazione complessiva di 76mila euro, ha installato il primo ponte radio comunale e riqualificato il parco auto mediante l’acquisto di due fuoristrada a quattro ruote motrici per gli interventi di sicurezza e soccorso pubblico della Polizia locale, anche nelle zone impervie del litorale o del Monte Conero. Uno dei due veicoli è dotato pure di verricello per gli interventi più critici. Con il terzo bando, emesso dalla Regione Marche per l’incentivazione dalla mobilità elettrica, che ha portato nelle casse del Comune altri 96.557 euro, sono stati acquistati per la prima volta due moderni quadricili 100% elettrici con cassone per il trasporto del materiale degli operai e del nuovo spargisale automatico, uno scooter elettrico per la Polizia locale e un furgone ibrido nove posti per attivare un nuovo servizio sociale, dotato di pedana per far salire a bordo persone diversamente abili.