Pareggio in casa della capolista: frutto di grinta e corsa

Ma che Castelfidardo. Protagonista non solo in classifica, stazionando ormai da varie settimane nella parte sinistra della graduatoria del girone F di D, ma anche sul campo della capolista indiscussa del raggruppamento: quella Samb che in casa, prima di domenica, aveva raccolto nove vittorie e un pareggio, subendo solo una sconfitta. E domenica al Riviera delle Palme Imbriola e compagni hanno imposto la ics ai rossoblù che per la terza domenica di fila sono usciti dal campo solamente con un punto (anche se in classifica mantengono un vantaggio in doppia cifra, dieci punti, rispetto alla seconde, Chieti e L’Aquila). Merito di un Castelfidardo sceso a San Benedetto rimaneggiato, viste le importanti assenze in difesa di capitan Fabbri e Morganti, squalificati al pari del portiere Osama oltre agli ormai infortunati di lungo corso Angeletti e Guella, ma con ‘carattere e fame’ come scrivono i tifosi. A volte contano più dei nomi. E poi grinta e corsa non mancano in un gruppo dove non mancano esperienza e gioventù per un mix risultato finora vincente. Per un Castelfidardo che inanella un altro risultato positivo, il terzo consecutivo, dopo il pareggio di Termoli e la vittoria in casa contro il Sora. Una squadra che sa soffrire e poi ripartire bene. Nel secondo tempo la Samb ha rischiato di soccombere per la seconda volta con due/tre ripartenze pericolose dei biancoverdi come ha ammesso a fine partita anche l’allenatore dei rossoblu, Palladini. Obiettivo ancora una volta centrato dalla formazione di Giuliodori che si gode il settimo posto in classifica anche se ora in coabitazione con la Vigor Senigallia a quota 33 punti. Intanto, per la partita con la Civitanovese, ieri è arrivato lo stop alla trasferta dei tifosi ospiti.

Juniores. Doppio confronto tra Sambenedettese e Castelfidardo nel fine settimana. Domenica si sono affrontate le prime squadre, sabato invece è stato il turno delle formazioni Juniores di Samb e Castelfidardo per il campionato nazionale. Per il Castelfidardo una sconfitta per 2-0. La squadra di Gasparrini lotta, ma si deve arrendere al maggior cinismo degli avversari che nel secondo tempo con Calvaresi e Rossi mettono la partita a proprio favore.