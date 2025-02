Pareggio tra Termoli e Isernia. Sfida al vertice tra Teramo e Chieti

Ieri un anticipo nel girone F di D. Finisce in pareggio Termoli-Isernia (1-1, reti di Volpe per i locali e Perotti per gli ospiti). Oggi tutte le altre sfide. Il programma. Serie D, 24esima giornata (ore 14:30). Oggi: Atletico Ascoli-Forsempronese, Civitanovese-Ancona, Fermana-Notaresco, L’Aquila-Roma City, Recanatese-Avezzano, Sambenedettese-Castelfidardo, Sora-Vigor Senigallia, Teramo-Chieti. Ieri: Termoli-Isernia 1-1. Classifica: Sambenedettese 54; Teramo e L’Aquila 44; Chieti 42; Ancona 37; Forsempronese 33; Castelfidardo 32; Atletico Ascoli 31; Vigor Senigallia 30; Recanatese e Avezzano 28; Sora 25; Roma City e Termoli 24; Fermana, Civitanovese e Isernia 21; Notaresco 16. Prossimo turno: Ancona-Termoli, Avezzano-Sambenedettese, Castelfidardo-Civitanovese, Chieti-Fermana, Vigor Senigallia-Teramo, Forsempronese-Recanatese, Isernia-Sora, Notaresco-L’Aquila, Roma City-Atletico Ascoli.