"Parentopoli alla casa di riposo". Al timone il padre dell’assessore

E’ scontro sugli incarichi a Osimo, in particolare sulle nomine alla casa di riposo Grimani Buttari. "La nomina di Enrico Angeletti, ex presidente del Grimani Buttari e padre dell’assessore Jacopo Angeletti, ad amministratore di Solidarietà 2008 – Fondazione che presta servizio alla Casa per Anziani Grimani Buttari – porta la firma del cda del Grimani Buttari. Una decisione che sa di furbizia e favoritismo – affermano da Fratelli d’Italia –. Il consiglio comunale lo scorso 20 giugno ha approvato una delibera chiara: niente incarichi in enti o società partecipate per i parenti stretti di sindaco, assessori e consiglieri, eppure, a distanza di appena due mesi, ci troviamo davanti a una nomina che, pur restando formalmente nei limiti della norma, ne tradisce lo spirito e apre la strada a logiche familiari degne della peggior Prima Repubblica. A rendere il tutto ancor più inopportuno è un altro aspetto: lo stesso incarico, fino a ieri svolto gratuitamente dall’ex presidente Grottini, oggi prevede un compenso annuo di ottomila euro, quasi la metà dello stipendio del presidente del Buttari". La sindaca Glorio replica: "Il nuovo cda ha sanato una situazione di incompatibilità mai affrontata prima. Finora l’amministratore di Solidarietà 2008 era anche direttore della stessa. La neo presidente Paola Carpera, ha voluto superare questa incongruenza affidando l’incarico di amministratore a una persona di comprovata esperienza come Enrico Angeletti, le cui competenze non sono in discussione. Sarà mero esecutore delle linee di indirizzo del cda dell’Istituto, senza pesare sul bilancio dell’ente".