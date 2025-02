Pari allo scadere. Buon punto a Chieti

VIGOR (3-5-2): Servalli, Della Quercia, Di Filippo, Salto, Guerriero, Casciano, Donsah, Forgione, Toure (28’st Grandis), Vuthaj, Ceccarelli. All. Amaolo

VIGOR (3-5-2): Campani, Pjetri, Rotondo, Magi Galluzzi, Furini (28’st Fernandez) Gonzalez, Subissati, Mancini (31’st Gabbianelli), Beu (40’st Gasparroni) Pesaresi, D’Errico (28’st Tenkorang). All. Antonioli

Arbitro: Stanzani di Bologna

Reti: 3’st Guerriero (C ), 44’st Gonzalez (V)

Note: Espulso Donsah (C )

La Vigor riacciuffa il Chieti e torna a Senigallia con un punto prezioso, ma per la prima vittoria, mister Antonioli dovrà aspettare ancora un po’. Decisivo Gonzalez, anche stavolta, grazie a una punizione a pochi istanti dal 90esimo. Difficile stabilire la paternità della rete, complice il non impeccabile intervento del portiere Servalli, ma al tecnico della Vigor poco importa il marcatore. È un punto da non disprezzare, un evidente passo in avanti rispetto alla pessima gara contro l’Ancona. La formazione scelta da mister Amaolo è proprio quella annunciata alla vigilia. Nessuna variazione significativa rispetto all’undici del turno precedente: un rodato 3-5-2 con Vuthaj e Ceccarelli terminali offensivi. Discorso ben diverso in casa Vigor: mister Antonioli stravolge tutto e opta per un 3-5-2.

La prima novità riguarda Campani, che sostituisce tra i pali Roberto, si rivede in campo anche Pjetri, tra i centrali difensivi, mentre nei 5 di centrocampo spicca il neoacquisto Furini al posto di De Angelis che si accomoda addirittura in tribuna.

Prima mezz’ora senza spunti particolari, la prima occasione degna di nota capita ai locali sui piedi di Vuthaj che si gira molto bene, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Trascorrono pochi minuti e Casciano sfiora di nuovo il vantaggio, ma anche la sua conclusione termina sul montante.

Il rientro in campo dopo l’intervallo è decisamente traumatico per la Vigor che subisce il gol di Guerriero dopo 3 minuti. Alla Vigor serve un episodio, una svolta… L’ espulsione di Donsah è l’occasione giusta. Forti della superiorità numerica i rossoblu si riversano all’attacco. Nei minuti finali un altro episodio cruciale: un’entrata ingenua di Di Filippo regala a Gonzalez la punizione da cui nasce il gol del pareggio.

Finisce 1-1 e alla Vigor va bene così. La squadra di Senigallia respira e riscatta, in parte, la beffa subita nella gara di andata.

Nicolò Scocchera