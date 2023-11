"Pari opportunità, la commissione non c’è"

"Tra gli eventi messi in campo dal Comune per ‘contrastare’ la violenza di genere, troviamo molto poca concretezza e tanta apparenza".

Dopo la presentazione del cartellone di appuntamenti falconaresi in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Partito Democratico punta il dito e torna su una vecchia battaglia: la predisposizione della Commissione Pari opportunità - richiesta dai dem già nella precedente legislatura - e che sarebbe però, ora, in fase di istituzione. L’indizio nelle parole dell’assessore Ilenia Orologio, pronunciate nei giorni scorsi. Per il capogruppo Laura Luciani e i consiglieri Annavittoria Banzi, Loredana Pettinelli e Francesco Mancinelli non c’è più tempo da perdere: "Da più di due anni abbiamo chiesto la costituzione di una Commissione consiliare per le Pari opportunità – dicono i rappresentanti Pd -, per tutelare le differenze di genere e valorizzare il ruolo della donna nella società, e a oggi nulla è stato fatto. Questa mancanza è ancor più grave se consideriamo che questa amministrazione è guidata da oltre cinque anni da una donna (Stefania Signorini, ndr) che, due legislature fa con Goffredo Brandoni sindaco, è stata vicesindaco e assessore alle Pari opportunità. Pari opportunità ben poco tutelate per chi ricorda alcuni episodi passati". Sui fatti più recenti, invece: "Oggi leggiamo nuovi annunci ma vorremmo che si concretizzassero in qualcosa di utile e che vada ad incidere sulla cultura prettamente maschilista a cui siamo ‘purtroppo’ abituatei – concludono -. Dovremmo iniziare dai giovani, dalle scuole, organizzare incontri con sessuologi e psicoterapeuti, educare i ragazzi a chiedere aiuto nelle difficoltà e ad accettare il ‘no’ a cui poco sono abituati, senza vergognarsene, perché è iniziando da loro che si può auspicare un futuro migliore".