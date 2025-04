Pariano: "Buche nel campo Antistadio"

È del consigliere comunale di Fabriano Pino Pariano un’altra segnalazione di incuria verso un bene pubblico, il campo di calcio Antistadio nel quale, da tantissimo tempo, sono presenti in una zona del terreno di gioco due buche che mettono a serio rischio l’incolumità degli atleti.

"A distanza di quasi due anni di continue segnalazioni fatte al Comune da parte di chi gestisce l’impianto e dei malumori sollevati da parte di tantissimi genitori che portano i loro figli a giocare a calcio, a questa amministrazione comunale non importa nulla del fatto che ci sono oltre 200 ragazzini che frequentano l’impianto e qualcuno potrebbe veramente farsi male - spiega Pariano -. Non solo, non bada alla pessima figura che la nostra città fa con le squadre ospiti che vengono a giocare a Fabriano. Chiedo al Sindaco, visto che è anche la persona che ha le deleghe allo sport cittadino, di intervenire immediatamente per sanare questa situazione".

Una richiesta cui si unisce la voce delle mamme e dei papà di quei ragazzini che il campo lo frequentano assiduamente e che ne vorrebbero la sistemazione.