Pariano e il Natale con il "silenziatore":: "Gli eventi dove sono?"

"Il Natale è quasi arrivato ma ancora nessun evento è stato programmato in città". A lamentare la "scarsità di proposte dell’Amministrazione comunale" è il consigliere comunale Pino Pariano che incalza: "Quasi ovunque nel Paese e nella regione, nelle città e nei piccoli paesini, è un pullulare di programmazioni di eventi per i cittadini residenti, per i turisti e per chi vive nelle aree limitrofe. Sono tanti e se ne sta dando notizia su tutti i mezzi di informazione e qualcuno addirittura lamenta che siano troppi, ma non è certo il caso di Fabriano"